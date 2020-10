"Falsch positive" Corona-Befunde bei den Würzburger Kickers

Wie die Würzburger Kickers am Samstag nach dem 1:3 im Bundesligaspiel beim Hamburger SV mitteilten, seien sie vom zuständigen Labor mündlich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die übermittelten Ergebnisse der turnusmäßigen Tests von Freitag nicht positiv, sondern "falsch positiv" waren.

Am Samstag war bei Spieler Douglas und den Co-Trainern Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart ein positives Testergebnis bekanntgegeben worden. Alle drei wurden in häusliche Quarantäne geschickt, die Kickers mussten ohne das Trio das Gastspiel in Hamburg bestreiten. Die Kickers hatten die Testergebnisse in der Nacht von Freitag auf Samstag erhalten.

Schnelltests am Samstagvormittag

Nach Vereinsangaben wurden am Samstagvormittag bei allen Beteiligten - Mannschaft, Trainer und Mitarbeiterstab - Schnelltests mit negativem Ergebnis durchgeführt. Am Sonntag kann somit das gesamte Team einschließlich Douglas und beider Co-Trainer das Mannschaftstraining bestreiten.

Die Kickers wollen sich zu dem Vorfall nicht weiter äußern und wollen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) "in der Aufarbeitung des Vorgangs vollstes Vertrauen" schenken.

Auch Gnabry vom FC Bayern wohl "falsch positiv"

Am Samstagnachmittag hatte FC-Bayern-Trainer Hansi Flick von einem ähnlichen Fall bei Serge Gnabry berichtet. Auch der Nationalspieler, der sich nach einem Positivtest in häuslicher Quarantäne befindet, sei möglicherweise "falsch positiv".