Australiens Regierung weist Kritik im Fall Djokovic zurück

Die australische Regierung hat Vorwürfe der Familie von Novak Djokovic zurückgewiesen, sie würde diesen seit seiner Ankunft in Melbourne wie einen Gefangenen behandeln. "Herr Djokovic wird nicht in Australien gefangen gehalten, er kann jederzeit gehen, und der Grenzschutz wäre dabei behilflich", sagte Innenministerin Karen Andrews dem Sender ABC News.

"Einreisebestimmungen für Australien nicht erfüllt"

Andrews verteidigte das Vorgehen der Behörden und sagte dem TV-Kanal Seven Network, Djokovic habe es versäumt, die richtigen Informationen für seine Einreise nach Australien bereitzustellen: "Sie werden von jedem verlangt, der in das Land einreist. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden können, sind die Einreisebestimmungen für Australien nicht erfüllt."

Zugleich bestätigte Andrews, dass es neben Djokovic zwei weitere Problemfälle im Zusammenhang mit den am 17. Januar beginnenden Australian Open gebe, die nun vom Grenzschutz geprüft würden. Namen nannte sie nicht.

Medien spekulieren über juristische Hintergründe

Warum genau Djokovic die Einreise verweigert wurde, ist weiter unklar. Andrews sagte dazu nur, es habe nicht am Visum selbst gelegen, das die Grenzschutzbehörden stornierten, sondern an den geltenden "Einreisevoraussetzungen".

Australischen Medien zufolge liegt das Problem darin, dass die Turnierleitung und der Bundesstaat Victoria für Djokovic zwar eine Ausnahme zur Teilnahme an den Australian Open gewährten - diese aber nicht per se zum vorherigen Betreten des Landes berechtigt. Die Nachrichtenagentur APP schrieb, Djokovic habe die Ausnahmegenehmigung zur Teilnahme an dem Grand-Slam-Turnier auf Basis seiner überstandenen Corona-Infektion erwirkt. Aus Sicht der australischen Regierung reiche das aber nicht aus - eine Impfung bleibe Pflicht.

Grund für Einreisegenehmigung weiter unbekannt

Unbekannt es ebenfalls, warum Djokovic zunächst eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an den Australian Open erhielt. Laut Turnierboss Craig Tiley hatten anlässlich des Turniers insgesamt 26 Profis oder Betreuer eine solche Ausnahmegenehmigung beantragt. Bei einer "Handvoll" von Fällen habe das auch geklappt.

Titelverteidiger Djokovic ist als einziger von ihnen namentlich bekannt und steht seit Tagen in der Kritik. Tiley sagte dazu, die Erlaubnis sei nach strenger Überprüfung durch zwei unabhängige Expertengremien erteilt worden. Djokovic habe einen "völlig legitimen Antrag" gestellt und den notwendigen Prozess durchlaufen. Zugleich forderte Tiley Djokovic auf, die Gründe bekannt zu geben.

Wut und Empörung auf dem Subkontinent

In Australien hatte der Eindruck einer Vorzugsbehandlung für den neunfachen Australian-Open-Sieger Wut und Empörung ausgelöst - zumal selbst zahlreiche Bürger des Landes während der Pandemie lange nicht in ihre Heimat reisen konnten, weil sich Australien zum Schutz vor einer Einschleppung des Coronavirus abgeschottet hatte.

"Es ist traurig für die Bewohner dieses Landes, denen während dieser Pandemie immer wieder internationale und zwischenstaatliche Reisen verweigert wurden, selbst um ihre sterbenden Lieben zu sehen. Für diejenigen, die von ihren Kindern getrennt wurden oder nicht an der Beerdigung eines engen Freundes oder Familienmitglieds teilnehmen konnten", schrieb "The Canberra Times".

Übernachtung im Hotel für Ausreisepflichtige

Der Mitte 2020 von einer Corona-Infektion genesene Djokovic hat sich stets gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und um seinen Impfstatus stets ein Geheimnis gemacht. Als er am späten Mittwochabend in Melbourne landete, sah der Grenzschutz die Einreiseregeln in seinem Fall als nicht erfüllt an - so dass der Weltranglisten-Erste zwei Nächte in einem Hotel für Ausreisepflichtige verbringen musste, in dem auch abgelehnte Asylbewerber untergebracht sind. Djokovic hat dagegen geklagt. Ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen.

Serbiens Präsident spricht von "Schikanierung"

Über einen Mangel an Unterstützung aus der Heimat kann sich Djokovic nicht beklagen. Sein Sohn befinde sich in Australien "im Gefängnis" wetterte Djokovics Vater Srdjan bei einer Pressekonferenz in Belgrad, in der er den Tennis-Star zum "Freiheitskämpfer" stilisierte.

Auch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic empörte sich über "die Schikanierung des besten Tennisspielers der Welt". Das serbische Außenministerium bat wegen des "unangemessenen und unmenschlichen Umgangs" mit Djokovic gar den australischen Botschafter in Belgrad zum Gespräch.

Spielervereinigung unterstützt Djokovic

Auch die Tennis-Spielergewerkschaft PTPA sicherte ihrem Präsidenten und Mitbegründer Novak Djokovic Unterstützung zu. Dem 34 Jahre alten Weltranglisten-Ersten gehe es gut, hieß es in einer Mitteilung des Gremiums. Djokovic habe darum gebeten, "die Fakten über seine Festsetzung" in seinen Worten und zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt zu teilen.

"Mit dem größten Respekt vor allen persönlichen Meinungen zu Impfungen sollte geimpften und ungeimpften (mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung) Athleten die gleiche Freiheit gewährt werden", an Turnieren teilzunehmen, forderte die Spielergewerkschaft.

Becker: Djokovic macht "großen Fehler"

Boris Becker hält hingegen Novak Djokovics Entscheidung gegen eine vollständige Impfung für einen "großen Fehler". Dies schrieb der sechsmalige Grand-Slam-Champion und frühere Djokovic-Trainer in einem Gastbeitrag für die englische Zeitung Daily Mail.

"Als sein ehemaliger Trainer stehe ich Novak Djokovic so nahe, dass ich ihn fast als Familie betrachten würde - aber wie in jeder Familie gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten", schrieb Becker: "Und in diesem Fall denke ich, dass er einen großen Fehler begeht, wenn er sich nicht impfen lässt."

Es sei ein Fehler, der auch Djokovics Chance bedrohe, seinen Rang als größter Spieler der Geschichte zu zementieren: "Es geht nicht nur um Australien. Tatsache ist, dass wir in einer anderen Welt leben, und es wird ihm sehr schwer fallen, das Leben eines professionellen Tennisspielers zu führen, der ohne Impfung herumreist", schrieb Becker.