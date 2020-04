Falcons: Viele Fragzeichen für Nürnbergs Basketballer

Neue Halle kommt - aber kommen nach Corona auch die Zuschauer?

Doch nun muss der Klub um die sportliche und finanzielle Zukunft bangen: "Vielleicht hilft es, dass wir schon ein paar Höhen und Tiefen hinter uns haben, dass man nicht ganz so panisch reagiert", so Junge. "Die halle soll ja Ende des Jahres fertig sein. Andersherum ist es fraglich, ob man Ende des Jahres mit Vollgas in eine neue Halle gehen kann, was die Zuschauer angeht." Die Frage, die sich auch Junge gerade stellt: "Gehen die Menschen dann wieder in dicht gedrängte Hallen und Stadien?" Viele Fragezeichen also für Ralph Junge und seine Falcons. Aufgeben ist für ihn aber definitiv keine Option.