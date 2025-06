Faktenfuchs: FIFA will den USA nicht die WM "wegnehmen"

Quellen

AP News: What the Trump travel ban means for the 2026 World Cup and 2028 Olympic Games

BR24: "Sicherheitsgründe": Trump verbietet Einreise aus zwölf Ländern

CNN: The world is coming to America for next summer's World Cup. There are big concerns over whether the US is ready

Facebook: Fédération Haïtienne De Football

Facebook: Ministère des Affaires étrangères et des Cultes Haiti

Federación Venezolana de Fútbol: Noticias

FIFA: All media releases

FIFA: Wer ist bereits für die WM 2026 qualifiziert?

Forbes Breaking News: Trump Asks FIFA President Gianni Infantino During Oval Office Meeting: ‘Can The U.S. Win?’

Football Federation Islamic Republic of Iran: Men's national team

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno: Noticias

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

The Islamic Republic News Agency

Islamic Republic of Iran, Ministry of Foreign Affairs: Statements

Sudanesischer Fußballverband: Blog

U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs: Global Visa Wait Times

U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs: Visa Waiver Program

The Guardian: Trump travel ban includes exemption for World Cup and Olympic athletes

The White House: Restricting the entry of foreign nationals to protect the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats

X: Ministry Of Foreign Affairs Sudan