Faden gerissen - SpVgg Bayreuth verliert nach Führung

Eine wilde erste Halbzeit, ein starker Beginn, doch am Ende konnte sich die SpVgg Bayreuth beim SV Elversberg wieder nicht belohnen. Nach 2:0-Führung schafften es die Oberfranken nicht, die Partie zu beruhigen. Durch individuelle Fehler brachten sie sich einmal mehr um den Lohn und verloren völlig den Faden. Weil auch die Konkurrenz gegen die "Altstadt" spielte, findet sich die SpVgg auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Der Abstieg ist kaum mehr zu verhindern.

Führung und weitere gute Chancen

Die auf mehreren Positionen umgekrempelte Bayreuther Mannschaft startete vor 5.643 Zuschauern stark in die Partie und überraschte den Tabellenführer mit ihrem schnellen Spiel in die Spitze. Das 1:0 durch Eroll Zejnullahu (9.) und das 2:0 von Kapitän Benedikt Kirsch (12.) sorgte für große Augen bei den Gastgebern, die sich aber schnell von dem Rückstand erholten und fast im Gegenzug auf 1:2 verkürzten.

Danach hatten Alexander Nollenberger und erneut Zejnullahu zwei Riesenchancen, die Oberfranken wieder in Führung zu bringen. Die Treffer fielen aber auf der anderen Seite, und das wie reife Früchte. Noch vor der Pause drehten die Saarländer die Partie und gingen mit einer 4:2-Führung in die Pause.

Qualität reicht nicht - Elversberg macht den Sack zu

Die Qualität, gerade in der Hintermannschaft, reicht einfach nicht für die 3. Liga. Das Team mit den meisten Gegentoren in der Liga hatte dann nach der Pause auch nicht mehr die Kraft, die Partie noch einmal herumzureißen gegen effektive Elversberger, die einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machten. Mit dem 2:5 war die Partie entschieden.