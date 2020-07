Fabio Kaufmann verlässt Würzburger Kickers

Fabio Kaufmann wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Würzburger Kickers spielen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Die Kickers hätten dem 27-Jährigen ein Angebot gemacht, was Kaufmann und sein Berater nicht angenommen haben. Noch ist nicht bekannt, zu welchem Verein Kaufmann gehen wird.

Publikumsliebling und zweitbester Torschütze

In der vergangenen Saison erzielte der Flügelspieler 14 Tore und 14 Assists für die Würzburger Kickers. Nur ein Spieler hat in der vergangenen Saison häufiger für die Unterfranken getroffen: Luca Pfeiffer schoss 15 Tore. Kaufmann war für etwa zweieinhalb Jahre Spieler bei den Kickers und gilt als Publikumsliebling. Im Januar 2018 kam er nach Unterfranken und absolvierte insgesamt 86 Spiele für die Würzburger Kickers. Davor spielte Kaufmann zwischen Juli 2016 und August 2017 beim FC Erzgebirge Aue.

Vier Vereine sollen Interesse an Kaufmann signalisiert haben

Was Kaufmanns sportliche Zukunft angeht, so gibt es bereits verschiedene Gerüchte: Demnach wird Zweitliga-Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig als möglicher neuer Verein für den Mittelfeldspieler gehandelt. Aber auch Fortuna Düsseldorf oder der SC Paderborn 07 würden Interesse zeigen und auch der englische Verein Coventry City.