Extremsport Eisschwimmen: "Ich spüre nur die Kälte"

den Beginn ihrer Eisschwimm-Karriere:

Das ist wie vieles in meinem Leben zufällig gekommen. Ich war Spazieren, und dann hab ich doch tatsächlich im See, mitten im Winter, einen Schwimmer entdeckt. Es lag Schnee draußen, der See war auch zugefroren. Es hat sich dann herausgestellt, dass es sich um Christof Wandratsch handelte, der, der da für die ersten deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen trainiert hat. Wir kamen schnell ins Gespräch, und dann hat er gemeint, ob ich das auch mal versuchen will. Gesagt, getan!

die ersten Versuche im Eiswasser:

Das war natürlich extrem heftig, als ich dann im tiefsten Dezember zum ersten Mal rein bin. Der See war zugefroren, nur ein Loch war im Eis. Es waren so um die drei Grad, und es war regelrecht schockierend. Ich bin mit den Zehenspitzen rein. In Sekundenbruchteilen ist der Kälteschmerz über mich hereingebrochen. Das Wasser stand mir sozusagen bis zum Halse und hat eigentlich auf den gesamten Körper bis auf den Kopf eingewirkt. Die Atmung ist flach gewesen, es war eine Schnappatmung. Es war ein beklemmendes Gefühl auf der Brust. Das war echt schockierend für den Körper.

Tipps für Anfänger

Also zunächst mal könnte man ja meinen, Eisschwimmen startet im Winter. Aber das ist falsch gedacht. Eisschwimmen ist eine Sportart, da muss man sich vorbereiten. Ab Sommer sollte man sich regelmäßig an kältere Temperaturen herantasten. Man sollte vorher zum Arzt gehen und sich generell checken lassen, ob die Sportart überhaupt für einen geeignet ist. Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten das auf keinen Fall tun. Selbst wir Wettkampfschwimmer müssen auch jedes Jahr wieder einen ärztlichen Check machen.

Das zweite ist, dass es ein Extremsport ist, was man macht. Ziel des Sports ist natürlich, dass man sich möglichst schnell bewegt. Und da muss man halt einfach wissen, was die Kälte mit dem Körper anstellt, und zwar während des Schwimmens, als auch beim wichtigen Aufwärmen danach. Am Anfang kann man lediglich ein paar Sekunden ins Wasser. Man muss im Herbst befallenden Temperaturen weiterhin ins offene Gewässer gehen, sodass sich der Körper ganz langsam sukzessive an die Kälte gewöhnt. Eisschwimmen darf man nicht alleine machen, man braucht einen Begleiter, der einen gegebenenfalls helfen kann.

die Lektionen des Eisschwimmens:

"Eisschwimmen hat mich einen unheimlichen Respekt vor der Macht der Kälte gelehrt. Was tatsächlich Kälte bedeutet, das hab ich durch das Eisschwimmen erfahren. Der Körper reagiert tatsächlich in Sekundenbruchteilen mit einer Überlebens-Strategie, bei der das ganze warme Blut ins Körperinnere gezogen wird und die Extremitäten kaum noch durchblutet werden. Deswegen hat man in Zehen und Fingern riesige Schmerzen.

Und es ist Wahnsinn, was das ausmacht. Man kann nämlich, wenn die Kälte auf den Körper einwirkt, an nichts anderes denken. Das heißt: Ich bin im Hier und Jetzt, ich spüre nur die Kälte, ich spüre nur meinen Körper und mich. Das lernt einen auch, dass man eigentlich gar nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Ich bin in dem Moment lediglich glücklich, wenn ich mich wieder warm fühle, also ein Grundbedürfnis befriedigt ist, dass man nicht friert. Einfache körperliche Wärme - das weiß man dann ganz anders zu schätzen als davor.

Das ganze Interview können Sie im Fitnessmagazin auf BR24 am Sonntag den 9. Januar um 7.35 oder 17.05 Uhr hören. Und im Fitnessmagazin-Podcast zu jeder Zeit.