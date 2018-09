29.09.2018, 18:07 Uhr

"Religion als Zuflucht" in stressigen Zeiten

"In der heutigen Zeit ist es sehr stressig. Jeder sucht sein Ventil und Zuflucht. Meine Zuflucht ist die Religion", sagte FC Bayern-Trainer Niko Kovac in einem exklusiven Interview, zu sehen in der Sendung "Blickpunkt Sport".