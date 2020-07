Ex-Weltmeister Schürrle beendet überraschend seine Karriere

Er sei oft einsam gewesen, berichtete Schürrle, gerade als "die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger". Die Fußballbranche habe es aber nicht erlaubt, diese Gefühle zu zeigen. "Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr", sagte der 29-Jährige. Die Entscheidung zum Rücktritt sei deshalb "lange in mir gereift", erklärte der ehemalige Fußball-Nationalspieler und fügte an: "Ich brauche keinen Beifall mehr."

Weltmeister von Rio - am Ende ausgeliehen und abgestiegen

Schürrle hatte sich am Mittwoch mit Vizemeister Borussia Dortmund auf eine Auflösung seines bis Juni 2021 laufenden Vertrages geeinigt. Zuletzt war der frühere Nationalspieler an Spartak Moskau ausgeliehen. In der Saison 2018/19 stieg er mit dem FC Fulham aus der englischen Premier League ab. Zuvor hatte er beim FSV Mainz 05, Bayer Leverkusen, dem FC Chelsea und dem VfL Wolfsburg gespielt. Seinen Karrierehöhepunkt hatte er im Finale der WM 2014. Dabei gab er die Vorlage zum entscheidenden 1:0 von Mario Götze gegen Argentinien.