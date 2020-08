Ex-Weltmeister Andrea Pirlo neuer Trainer von Juventus Turin

Nach Informatione von Juventus Turin unterschrieb der 41-jährige Pirlo einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Erst am Vormittag hatte der Klub die Trennung von Maurizio Sarri verkündet, nachdem Juventus Turin am Freitagabend in der Champions League an Olympique Lyon gescheitert war.

Pirlo, der seine aktive Karriere Ende 2017 bei New York City in der nordamerikanischen Major League Soccer beendet hat, sollte ursprünglich die U23 von Juventus übernehmen. Erfahrungen als Trainer eines Topteams hat er noch nicht. Deshalb war in italienischen Medien über Namen wie Lazio-Coach Simone Inzaghi, Real Madrids Zinedine Zidane oder den früheren Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino als mögliche Sarri-Nachfolger spekuliert worden.

Vier Mal Meister mit Juventus

Andrea Pirlo spielte unter anderem für Inter Mailand, den AC Mailand und von 2011 bis 2015 für Juventus Turin. In dieser Zeit feierte er vier italienische Meisterschaften und einen Pokalsieg. 2006 gewann er mit der italienischen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel in Deutschland.