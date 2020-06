Ex-UEFA-Chefermittler: Financial Fairplay Deals bei ManCity

Brian Quinn, ehemaliger UEFA-Chefermittler, sitzt zu Hause in der Nähe von London vor seinem Computer. Er schaut in die Kamera, führt das Interview per Skype mit der ARD-Radio-Recherche-Sport. Weiße Haare, Brille, Quinn ist schon 83 Jahre alt. Aber voller Energie. Er will etwas loswerden – jetzt, wo das Verfahren von Manchester City vor dem CAS läuft.

"Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Sperre bestehen bleibt. Und ich meine, zwei Jahre sind auch gerechtfertigt und die angemessene Strafe." Brian Quinn

Brian Quinn hatte den Fall Manchester City selbst 2014 auf dem Tisch. Als er damals schon mit der Finanzkontroll-Kammer der UEFA gegen den Premier League Klub ermittelte, genauso wie gegen Paris St. Germain. Gegen beide Klubs hatte Quinn damals härtere Strafen gefordert, wie er sagt. Hinter seinem Rücken seien von der UEFA-Spitze aber mildere Sanktionen ausgehandelt worden.

"Für uns war es absolut klar, dass einige Verhandlungen im Hinblick auf PSG und ManCity außerhalb unserer Kontrollkammer mit Vertretern der Clubs geführt wurden. Da gab es Deals, die von der UEFA nie zugegeben wurden. Das war ein grundlegender Eingriff in die Unabhängigkeit der Finanz-Kontrollkammer." Brian Quinn

Quinn trat dann zurück und schwieg seitdem. Jetzt bestätigt der Schotte das, was über die Football-Leaks-Recherchen des NDR und des Spiegel zuvor schon an die Öffentlichkeit gekommen war. Dass es in beiden Fällen Absprachen und Deals gegeben hat. Manchester City hatte wie auch Paris St. Germain Verstöße gegen die Financial Fairplay Regeln immer bestritten.