Ex-UEFA-Chef Platini weist erneut jegliche Schuld von sich

Platini gab sich nach der Anhörung gelassen. Er habe "absolut nichts falsch gemacht", ließ er in einer über seinen Anwalt William Bourdon verbreiteten Erklärung mitteilen. Er sei auch nicht "verhaftet", sondern lediglich als "Zeuge vernommen" worden. Desweiteren beteuerte der Jurist: "Michel Platini beantwortete alle Fragen. Auch jene zur Vergabe der EURO 2016, und er hat nützliche Erläuterungen gegeben".

Verhöre wegen Korruptionsverdacht

Der ehemalige UEFA-Präsident war in den Räumlichkeiten der Anti-Korruptions-Abteilung der Kriminalpolizei im Pariser Vorort Nanterre verhört worden. Auf Grund des Verdachts der "aktiven und passiven Korruption" sei Platini in Gewahrsam genommen worden, das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Der Vorwurf lautet: Bei einem Mittagessen am 23. November 2010 im Élyséepalast in Paris sollen Absprachen über die WM-Vergabe nach Katar getroffen worden sein.

Konkret geht es um ein Treffen mit dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy und dem heutigem Emir Tamim bin Hamad des Emirats Katar. Kurz darauf waren am 2. Dezember 2010 die WM-Turniere 2018 an Russland und 2022 an Katar vergeben worden. Seitdem hielten sich massive Anschuldigungen von unlauteren Machenschaften bis hin zu Korruptionsvorwürfen gegen die Gastgeberländer und mehrere frühere FIFA-Funktionäre. Platini hatte damals öffentlich Katar unterstützt.