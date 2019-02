Ex-Sechziger Ortega lässt Regensburg beim 0:3 keine Chance

Regensburg hatte die erste Halbzeit völlig verpatzt und keinen einzigen gefährlichen Schuss aufs gegnerische Tor zusammengebracht. Stattdessen mussten sie bereits in der sechsten Minute das 1:0 durch Fabian Klos hinnehmen. Der Jahn hingegen ließ seine Möglichkeiten liegen. Als Al Ghaddioui seinen Gegenspielern enteilte (13.) und sogar am herauseilenden Keeper Stefan Ortega vorbeirannte, spielte er einen Querpass auf einen Bielefelder, anstatt zu vollenden. Stattdessen erhöhte Andreas Voglsammer (25.) für die Arminia per Elfmeter auf 2:0. Die Strafstoßentscheidung von Johann Pfeifer war aber etwas unglücklich, nach einer Ecke hatte Sörensen die Arme bei Klos aufgelegt, ein wirkliches Reißen war nicht zu erkennen. Zumindest einen Fair-Play-Punkt hätten die Regensburger verdient: Als der Schiedsrichter nach einem Rückpass auf Ortega indirekten Freistoß pfiff, gab Marco Grüttner zu, die Kugel leicht abgefälscht zu haben und die Entscheidung wurde revidiert.

Bielefeld erhöht auf 3:0 und Ortega vernagelt das Tor

In der zweiten Hälfte raffte sich der Jahn auf, wurde aber nicht belohnt. Adamyan (47.) scheiterte nach einem hohen Ball aus kurzer Distanz an Ortega. Kurz darauf nutzte Bielefeld hingegen auch die dritte Einschussmöglichkeit. Cédric Brunner verwandelte zum 3:0. Erst als die Partie so gut wie gelaufen war, versuchten sich die Oberpfälzer im Offensivspiel. Grüttner schob das Leder aus kürzester Distanz vorbei (58). oder scheiterte (59.) am Bielefelder Keeper. Achim Beierlorzer wollte noch nicht aufgeben und brachte (66.) mit Jonas Nietfeld einen Offensivspieler. Egal, was die Regensburger versuchten, das Tor war wie vernagelt, Ortega musste noch einiges klären. Besonders ein Kopfball von Nietfeld (72.) aus kürzester Distanz war eigentlich unhaltbar. Der Torhüter, der von 2014 bis 2017 beim TSV 1860 aktiv war, zeigte eine außerordentliche Leistung. Sonst hätte Regensburg das Ergebnis durchaus noch verbessern können.