Ex-Profi Tobias Werner wird neuer Sportchef bei Jahn Regensburg

Ex-Profi Tobias Werner wechselt vom Viertligisten Carl Zeiss Jena an die Donau und wird neuer Sportdirektor beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Das hat der Oberpfälzer Profiklub am Dienstag (8.11.) mitgeteilt.

Nachfolger von Roger Stilz

Die Neubesetzung war notwendig geworden, weil vor einigen Wochen der bisherige Geschäftsführer Sport, Roger Stilz, überraschend seinen Vertrag aufgelöst hat. Stilz stand vermehrt in der Kritik. Der neue Sportchef tritt sein Amt offiziell am 1. Dezember an.

Aufstieg mit Augsburg

Tobias Werner ist seit gut zwei Jahren für die sportlichen Geschicke des Regionalligisten Jena verantwortlich gewesen. Seine aktive Karriere startete der ehemalige Offensivspieler im Nachwuchs der Thüringer. 2008 wechselte er nach Augsburg und schaffte mit dem Verein den Aufstieg in die Bundesliga. Anschließend stand er jeweils für eine Saison noch beim VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg unter Vertrag. 2019 beendete Werner seine Karriere.

Tatendrang und Respekt

"Ab dem 1. Dezember werde ich voller Tatendrang und Begeisterung, aber auch mit dem nötigen Respekt und Fokus an meine neuen Aufgaben herangehen", sagte Werner.

"Nach unserer Überzeugung passt er insbesondere aufgrund seiner Persönlichkeits-, Kooperations- und Kommunikationskompetenz sowie seiner Erfahrung als Spieler und Sportdirektor sehr gut zum vakanten Aufgabengebiet", sagte Aufsichtsratschef Hans Rothammer zu der Personalentscheidung.

Am Mittwoch letztes Heimspiel des Jahres

Am Mittwoch steht für den SSV Jahn das letzte Heimspiel des Jahres an. Trainer Mersad Selimbegovic will einen "brutal wichtigen" Sieg erkämpfen: "Wir müssen auf 100 Prozent gehen und die gute Leistung aus dem Hamburg-Spiel bestätigen."

Einen Punkt liegen die Oberpfälzer vor dem Aufsteiger aus Niedersachsen. "Die halbe Liga ist Konkurrent. Oder eher zwei Drittel", sagte Selimbegovic zu der engen Tabellen-Konstellation in der 2. Fußball-Bundesliga. "Braunschweig wird eine harte Nuss. Die sind brutal gefährlich bei Kontern", warnte der Jahn-Coach.

Dejan Stojanovic steht vor seiner Rückkehr ins Regensburger Tor. "Der war grippal bisschen angeschlagen, aber es geht ihm besser", berichtete Selimbegovic. Ein Einsatz von Innenverteidiger Steve Breitkreuz, der vor zwei Wochen im Spiel gegen Rostock eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, war am Dienstag noch unklar.