Ex-Nürnberger Gündogan Vater geworden: "Unsere Liebe ist hier"

Am Dienstag traf Gündogan gegen RB Leipzig

Einige prominente Kollegen wie Jack Grealish und der Ex-Münchner Jérôme Boateng gratulierten mit Kommentaren. Noch am Dienstag hatte Gündogan im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League für Manchester City einen Treffer beim 7:0-Erfolg über RB Leipzig beigesteuert. In einem Interview erzählte der frühere Nürnberger im vergangenen Jahr, dass er seine "glücklichste Zeit" als Fußballer in Franken hatte.

Am Freitag zählt er bei der Champions-League-Auslosung mit City zu den möglichen Gegnern des FC Bayern im Viertelfinale. In den anstehenden Länderspielen gegen Peru und Belgien wird der Mittelfeldspieler nicht dabei sein.