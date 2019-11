Ex-Nationaltrainerin Theune bekommt Preis für Frauen-Fußball

Den Frauenfußball-Preis bekamen in diesem Jahr außerdem die Europameisterinnen von 1989. Die 18 Spielerinnen hatten den Titel erstmals nach Deutschland geholt und den Beginn einer "sagenhaften Erfolgsgeschichte im Frauen-Fußball" markiert, so die Begründung der Jury.

Nach EM-Sieg 1989: Kaffeeservice für Spielerinnen

Die deutschen Frauen, darunter große Namen wie Silvia Neid und Heidi Mohr, gewannen mit 4 zu 1 gegen Norwegen. Tina Theune war damals Co-Trainerin. Mit ihrem Sieg lösten sie im ganzen Land eine Frauenfußball-Euphorie aus. So hätten sie den Weg für künftige Generationen geebnet, würdigte US-Fußballprofi Gina Lewandowski die Mannschaft. Der Sieg der legendären DFB-Frauen-Elf war seinerzeit vom DFB lediglich mit einem Kaffee-Service belohnt worden.

Auszeichnung für TSV Prosselsheim aus Unterfranken

Der Lotte-Sonderpreis ging an die Frauenmannschaft des TSV Prosselsheim (Lkr. Würzburg), die seit 30 Jahren besteht. Der unterfränkische Verein wird für seine unermüdliche Arbeit im Breitensport der Mädchen und Frauen und vor allem sein langfristiges Engagement geehrt. Der Preis: Ein Kinder-Fußballcamp in Prosselsheim, das von den Trainern der Spielvereinigung Greuter Fürth geleitet wird.

Frauen-Fußball: Mehr Unterstützung vom DFB gefordert

Thema bei der Preisverleihung waren auch die Nachwuchssorgen im Frauenfußball. Laut einer aktuellen Statistik des Deutschen Fußball-Bunds kicken in den bayerischen Vereinen derzeit fast 5.000 Juniorinnen weniger als noch im Vorjahr. Einen Grund dafür sieht "Lotte"-Jurymitglied und Erziehungsforscher Heinz Reinders von der Uni Würzburg bei der strukturschwachen Förderung des DFB. Besonders Nordbayern sei davon betroffen. Die Unzufriedenheit der Mädchenfußball-Vereine in Bayern steige immer mehr an. Reinders sieht deswegen den DFB in der Pflicht: Es sei wichtig, für Jungen und Mädchen gleiche Bedingungen bei der Förderung zu schaffen, betonte er.

Berliner Projekt als Vorbild

Eine mögliche Lösung sei die Förderung von Projekten wie "Alle kicken mit" vom Berliner Fußball-Verband. Mit Schul-AGs, Turnieren und Feriencamps soll das Interesse von jungen Mädchen am Fußball geweckt werden. So könne man deren Talente fördern, hieß es. Das Projekt ist mit dem Mädchen-Fußball-Preis ausgezeichnet worden.

Hintergrund: Frauen- und Mädchenfußball-Preis "Lotte"

Der Frauen- und Mädchenfußball-Preis "Lotte" ist der erste seiner Art in Deutschland und nach der Frauenfußball-Pionierin Charlotte Specht benannt. Sie hatte 1930 den ersten Frauen-Fußballverein gegründet, der nach Beschimpfungen und Verboten der Eltern wieder aufgelöst wurde.

Der Preis wird von der Stadt Würzburg gestiftet und geht vom Nachwuchsförderzentrum für Juniorinnen der Universität Würzburg aus. Diese zeichnet alle zwei Jahre Personen, Projekte und Institutionen aus ganz Deutschland für ihr Engagement um die Förderung des Frauenfußballs aus. Die Preisverleihung fand erstmals 2017 statt.