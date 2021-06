Ex-Nationalspieler Ludwig "Luggi" Müller aus Haßfurt gestorben

Der erfolgreiche Fußball-Spieler ist am Donnerstag im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt Haßfurt gestorben, wie die Stadt jetzt bestätigte. Ludwig Müller hatte ein Haus im Stadtteil Wülflingen.

Trauer im Heimatort

Haßfurts Bürgermeister Günther Werner drückte der Familie des prominenten Fußballers sein Beileid aus. Werner spielte selbst Mitte der Achtziger gegen Müller. Damals war der heutige Bürgermeister noch Vorstopper beim FC Augsfeld, "Luggi Müller war Trainer der ersten Mannschaft und Mittelstürmer in der zweiten Mannschaft beim FC Haßfurt. Die Trauerfeier für Müller soll im engsten Familienkreis stattfinden, so die Stadtverwaltung.

Meister mit dem Club im Jahr 1968

In der Jugendabteilung vom FC Haßfurt lernte Müller das Fußballspielen. Mit 20 Jahren erlebte er den Aufstieg seines Heimatvereines in die Zweite Liga Süd. In der Bundesliga spielte Ludwig Müller später für den 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC Berlin, außerdem machte er sechs Länderspiele. Müller war dreimal deutscher Meister: mit dem 1. FC Nürnberg (1968) und zweimal mit Borussia Mönchengladbach (1970, 1971).

Frühere Weggefährten: Beckenbauer und Seeler

Nach seiner Profizeit kehrte er nach Haßfurt zurück, wo er noch lange als Trainer oder Spielertrainer aktiv war. Zudem betrieb er zusammen mit seiner Frau Margot ein Bekleidungsgeschäft. Mit früheren Weggefährten wie Franz Beckenbauer und Uwe Seeler blieb Müller - unter anderem über eine gemeinsame Golfgruppe - in Kontakt.