Ex-Münchner Göktan über Drogen-Zeit: "Komplett zerstört"

Vom hochgehandelten Talent zum Problem-Spieler und Drogenfall: Berkant Göktan, einst Bayern- und 1860-Profi hat jetzt über seine schwierige Zeit in München gesprochen. "Es war die Gier, es waren falsche Freunde. Wenn man einmal Drogen nimmt, möchte man es nochmal versuchen. Man kann nicht aufhören", sagte der heute 38-Jährige in einem Sport1-Interview rückblickend. Und weiter: "Es war eine Sache, die ich als junger Mensch ausprobiert habe und an der ich dann hängen geblieben bin". Heute sei er clean und wolle in München ein neues Leben anfangen.

Riesentalent stürzt ab

Göktan galt rund um die Jahrtausendwende als großes Talent und wurde im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet. Für die Münchner sowie Mönchengladbach, Bielefeld und Kaiserslautern bestritt er insgesamt 28 Bundesliga-Partien, dazu kamen 37 Einsätze in der 2. Liga beim TSV 1860 München. Im Oktober 2008 kündigten ihm die Löwen nach einem positiven Drogentest.

"Mich hat es komplett zerstört, und zusätzlich hat auch das Image d

es Vereins sehr stark gelitten", sagte der gebürtige Münchner, der für die Türkei U21-Nationalspieler war. Bei den Löwen war er der Hoffnungsträger für den Bundesliga-Aufstieg. "Ich habe den Erfolg bei Sechzig damals nicht verarbeiten können. Es ging alles zu schnell", erinnerte er sich.