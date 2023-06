Ex-Münchner Alaba vor 100. Länderspiel für Österreich

Vor knapp 14 Jahren startete die Nationalmannschafts-Karriere des David Alaba mit einer 1:3-Niederlage gegen Frankreich. In der Partie der Österreicher gegen Belgien (Samstag, 20.45 Uhr) könnte der ehemalige FC-Bayern-Spieler die hundert Länderspiele vollmachen.

Der gebürtige Wiener Alaba kam als Sohn einer philippinischen Mutter und eines nigerianischen Vaters mit 16 Jahren nach München in die Jugend des FC Bayern. Mit 17 debütierte er im Pokalspiel gegen Fürth unter Trainer Louis van Gaal. Es folgte eine Weltkarriere, die er aktuell bei Real Madrid fortführt.

Beim Rekordmeister vermissen sie Alaba heute noch. Schließlich erlebten sie mit ihm eine sehr erfolgreiche Zeit. Alaba gewann zweimal das Triple (2013 und 2020). Der Defensivspezialist blickt auf zehn deutsche Meisterschaften und sechs Pokalsiege zurück.

Fanliebling beim FC Bayern

Über viele Jahre prägte Alaba als Liebling der Fans den Verein. Auch sein Ex-Trainer Pep Guardiola war hin und weg: "David ist immer da. Er ist ein unglaublicher Spieler, ist diszipliniert und Denker für die Mannschaft", sagte der Spanier einst über den Österreicher.

Die Anekdote, die Präsident Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung 2012 zum Besten gab, ist längst bekannt. Damals habe er einen Anruf bekommen, dass David Alaba und Franck Ribéry des öfteren im Münchner Nachtleben gesichtet worden seien. Als er den Beschuldigten damit konfrontierte, antwortete dieser "in seinem wienerischen Slang", wie Hoeneß schilderte: "Herr Präsident, darüber muss ich nachdenken." Am nächsten Tag habe Hoeneß ihn erneut gefragt. Alaba antwortete wohl überlegt: "Da muss der Ribéry mit einem anderen Schwarzen unterwegs gewesen sein."

Dreimal Sportler des Jahres

Nach 13 Jahren an der Isar wechselte Alaba 2021 ablösefrei in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid - und holte gleich die spanische Meisterschaft und die Champions League. Beim FC Bayern kannte die Abwehr unter ihm keine Defensivprobleme wie in der vergangenen Saison. Außerdem ist Alaba zusammen mit Thomas Müller einer der letzten Spieler, die es aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft haben und dort eine Ära prägen konnten.

Auch in seiner Heimat lieben sie ihn. Alaba wurde achtmal zum Fußball des Jahres in Österreich gewählt. Dreimal holte er sogar den Titel Sportler des Jahres. Eine Auszeichnung, die in der Alpenrepublik sonst eher an die alpinen Sportler geht.

Erst Linksverteidiger, dann Stürmer

Bei den Bayern startet Alaba hinten links in der Viererkette, wechselte später aber in die Zentrale. In der österreichischen Nationalmannschaft, die er als Kapitän aufs Feld führt, hat der gebürtige Wiener schon fast jede Position bekleidet. Regelmäßig läuft er im defensiven Mittelfeld als Spielgestalter auf. Bei der EM 2016 schickte ihn Trainer Marcel Koller gegen Island sogar als Stürmer aufs Feld. Bei den Königlichen ist Alaba in der Innenverteidigung gesetzt - im Nationalteam natürlich auch.

Alaba im nächsten Sommer wieder in München?

Dort hat er nun die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr fest im Blick. Die Mission EM-Qualifikation startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Belgien. Weitere Gruppengegner sind Schweden, Estland und Aserbaidschan. Und die EM würde sich nicht nur rein sportlich für Alaba lohnen. Spielort im nächsten Jahr ist unter anderem München - Alabas altes Wohnzimmer.