Ex-Löwe trifft Ex-Bayern: Volland wechselt zu Kovac nach Monaco

"Deutsche Qualität in Monaco", meldet der französische Erstligist in den sozialen Netzwerken. Dazu ein Video, das Kevin Volland erst auf dem Fahrrad-Ergometer, dann im Trikot der Monegassen zeigt.

Für den AS Monaco, in der vergangenen Saison nur Neunter der französischen Ligue 1, ist die Verpflichtung von Volland - er erhält einen Vierjahresvertrag - ein weiterer wichtiger Baustein, den Klub wieder in die französische und europäische Spitze zurückzuführen.