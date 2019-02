Ex-Löwe torpediert Bayern-Aufholjagd

Und wieder trifft Goretzka

In der 15. Minute beinahe das 0:1 für die Gäste: Nach einer Flanke von Kingsley Coman versuchte es erst Robert Lewandowski und dann Thomas Müller. Der brachte den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle, so dass Sven Bender in letzter Sekunde retten konnte. Leon Bailey (30.) mit einem Freistoß und Coman (32.) kamen zu weiteren Torchancen. Der Führungstreffer für die Bayern fiel dann in der 41. Minute. Nach einer Parade von Bayer-Keeper Lukas Hradecky setzte Müller gut nach. Seine Flanke verwertete einmal mehr Leon Goretzka. Für den Ex-Schalker war es im dritten Spiel bereits der vierte Rückrundentreffer.