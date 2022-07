Ex-Löwe Ortega verabschiedet sich zu Manchester City

Jetzt steht fest: Ortega hat einen Drei-Jahresvertrag bei Manchester City erhalten. Das bestätigte der englische Meister am Freitag (01.07.2022). Beim von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Klub ist der 29-Jährige als Nummer zwei hinter dem brasilianischen Stammkeeper Ederson vorgesehen.

Ortega erprobt im Kampf und die Liga und einen Torhüterplatz

Mit beiden Vereinen, für die er in seiner Profikarriere bisher tätig war, hat er Auf- und Abstiegskämpfe bestritten. Auch den Platz zwischen den Pfosten musste er sich hart erarbeiten. Bei der Arminia erlebte Ortega von 2011 bis 2014 bei seinen 39 Einsätzen einen Zweitliga-Aufstieg, aber auch den Abstieg in die 3. Liga.

Die Arminia schreibt auf Instagram: "Wir wünschen dir alles Gute für deine kommende Aufgabe in Manchester. - das hast du dir verdient." Und weiter: "Wir sind natürlich auch wahnsinnig stolz, dass ein (hier) ausgebildeter Spieler jetzt in einer der besten Mannschaften der Welt kickt und um die ganz großen Trophäen kämpft."

Mit dem TSV 1860 München durch die Relegation

Nach seinem Wechsel zum TSV 1860 München ging es für Ortega drei Jahre lang Spitz auf Knopf. Zwei Mal schafften es die Löwen durch die Relegationsspiele, in der 2. Bundesliga zu bleiben. Dann aber stieg er auch mit dem TSV in die 3. Liga ab. Auch hier hatte er immer wieder den Platz in der ersten Reihe kämpfen müssen.