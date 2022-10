Ex-Löwe Mohamad Awata: Vorbild für viele Geflüchtete

Der Name Mohamad Awata hat in München einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In den Köpfen einiger Löwen-Anhänger ist er immer noch präsent. Und auch heute schreiben ihm Fans Nachrichten, erkundigen sich nach seiner Gesundheit.

Nach vier Jahren ist der syrische Ex-Löwe jetzt wieder zurück in Giesing, in seiner alten Heimat. Nicht als Spieler, sondern als Gast. Anlässlich der Migrationstage des Vereins in der Luther-Kirche nahm Awata mit vier weiteren 1860-Mitgliedern an einer Podiumsdiskussion teil, klärte über Migration auf und erzählte seine bewegende Geschichte.

Awata flüchtet 2016 nach Deutschland

Im Jahr 2016 flüchtet der gebürtige Syrer über die Türkei und Griechenland nach Deutschland. In seiner Heimat war der 29-Jährige als Fußballprofi aktiv, spielte in der syrischen Nationalmannschaft und absolvierte einige Partien in der asiatischen Auflage der Champions League.

Mit dem Krieg änderte sich alles. Der Ligabetrieb wurde eingestellt und das Fußballspielen war nur noch bedingt bis gar nicht mehr möglich. Als sich die Lage in seiner Heimatstadt Damaskus immer weiter verschlechterte, fasste er den Entschluss, Familie, Freunde und das bekannte Umfeld zurückzulassen und ergriff die Flucht. Alles andere als eine leichte Entscheidung für den 29-Jährigen.

Fußball sorgt für Abwechslung

Die ersten Wochen in Deutschland waren für den Syrer sehr hart, mit vielen schlaflosen Nächten so weit weg von zu Hause. Für Ablenkung gesorgt hat dabei der Fußball. Während seine Mitgeflüchteten in den frühen Morgenstunden noch seelenruhig schliefen, schnürte er bereits seine Fußballschuhe und absolvierte die ersten Trainingseinheiten. Denn neben der Hoffnung auf ein sicheres Umfeld, war Awata eine Sache besonders wichtig. Seiner Fußball-Karriere neues Leben einzuhauchen und seiner Leidenschaft hier in der neuen Wahlheimat nachzugehen.

Awata verfolgt sein Ziel hartnäckig

Disziplin und Fleiß zahlten sich für Awata aus. Über einen Bekannten bekam er im Juli 2017 den Kontakt zu Ex-Löwen-Trainer Daniel Bierofka und wurde zum Probetraining an die Grünwalder Straße eingeladen. Dort überzeugte er auf Anhieb und schaffte den Sprung in die erste Mannschaft, die damals noch in der Regionalliga Bayern kickte. Ein wahr gewordener Traum mit dem absoluten Höhepunkt, das erste Tor im Löwen-Dress gegen die SpVgg Bayreuth und dem Aufstieg in die 3. Liga.

Stationen von Schweinfurt bis Jordanien

Awata blieb seiner Leidenschaft treu, kickt nun nach Stationen in Schweinfurt und in Jordanien beim SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern. Neben seiner aktiven Karriere als Sportler ist er zudem noch breit aufgestellt. Erst vor kurzem hat er seinen Trainerschein erfolgreich absolviert.

Er scheint wieder in die richtige Spur gefunden zu haben, allerdings in Deutschland und nicht mehr in Syrien. Durch seine Geschichte ist für viele eine Art Vorbild. Awatas Leben zeigt, dass trotz der Flucht aus der Heimat alles möglich ist, wenn man hart dafür arbeitet.