Ex-Löwe Bierofka neuer U17-Trainer bei der SpVgg Unterhaching

Daniel Bierofka wird ab der neuen Saison Trainer der Hachinger U17. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 43-jährige Münchner war zuletzt ein Jahr lang Chefcoach bei der ersten Mannschaft des FC Wacker Innsbruck in der 2. österreichischen Bundesliga. Zuvor stand er fünf Jahre lang bei der Jugend und den Herren vom TSV 1860 München an der Seitenlinie. Auf Giesings Höhen stieg er 2018 als Cheftrainer mit den Profis in die 3. Liga auf.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Biero für unser Nachwuchsleistungszentrum gewinnen konnten. Er bringt unheimlich viel Erfahrung an der Seitenlinie mit, kennt sowohl den Profi- als auch den Nachwuchsbereich und ist damit die perfekte Wahl für unsere Talente." Haching-Präsident Manfred Schwabl.

Bierofka freut sich auf die Vorbereitung

Bierofka spielte in der Saison 1993/94 selbst bei den B-Junioren der Spielvereinigung Unterhaching, bevor er von dort in die Jugend vom FC Bayern München wechselte. Als Profi war er dann für den TSV 1860 München, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart aktiv. So sammelte er 396 Profieinsätze in der 1. und 2. Bundesliga, im DFB-Pokal, der Champions League und im UEFA-Cup. Außerdem absolvierte der Münchner drei Länderspiele für die Deutsche A-Nationalmannschaft sowie 22 Partien für Deutschlands U21.

"Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs in die Vorbereitung zu starten und mit ihnen zusammen den nächsten Schritt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu gehen. Mein Ziel ist es, die Spieler bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten." Daniel Bierofka