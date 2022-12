Ex-Langläufer Angerer: "Bin keiner, der sich gehen lässt"

Angerer trainiert weiterhin jeden Tag

"Ich liebe den Sport, egal ob im Sommer oder im Winter. Nicht nur passiv am Fernsehen oder live vor Ort, sondern eben auch aktiv", so Angerer, der nach eigener Aussage versucht, eine Stunde Sport am Tag zu machen. Dabei komme er leicht auf andere Gedanken, erzählt er im Insta-Live. "Ich bin jetzt keiner, der aufgehört hat und dann lasse ich mich gehen. Sondern ich möchte schon möglichst lang richtig fit bleiben. Das ist mein Anspruch."