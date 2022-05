Ex-Fußball-Star Thuram kämpft gegen Vorurteile

Der ehemalige französische Topstar des Fußballs hat Stiftungen gegründet, hält Vorträge und schreibt Bücher. Das neueste Werk hat er jetzt in München vorgestellt und nebenbei auch ein bisschen mit dem Team der Initiative Bunt Kickt Gut gekickt - die Idee, dass hier Kinder aus den unterschiedlichsten Kulturen Fußball spielen, findet Thuram gut.

Sie steht für Vielfalt auf dem Platz. "Es ist das Wichtigste im Leben, für Erwachsene wie für Kinder, miteinander spielen zu können. Egal welche Nation, welche Kultur oder Geschlecht - das ist wunderbar hier," so der ehemalige Verteidiger.

Rassismus allgegenwärtig

14 Jahre prägte Thuram die französische Nationalmannschaft, keiner spielte so häufig für die Equipe Tricolore. Unsterblich machte sich der Abwehrspezialist 1998 als er mit seinen einzigen beiden Länderspieltoren Frankreich ins Endspiel schoss und mit Frankreich gegen Brasilien Weltmeister wurde.

Ein Land verliebte sich in dieses Team, geprägt von Zinedine Zidane, einem Sohn algerischer Einwanderer und eben Thuram, aufgewachsen in Guadeloupe. Allerdings war der Rassismus trotz allem allgegenwärtig.

Blick über den Tellerrand

Der Rekordnationalspieler schaute schon immer über den Tellerrand hinaus und hat sich seit Jahrzehnten dem Kampf gegen Rassismus verschrieben. "Das ist die Geschichte meines Lebens. Ich bin eine öffentliche Person und deswegen muss es meine Mission sein, in der Gesellschaft Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen."

In seinem neuen Buch "Das Weiße Denken" versucht Thuram mit Klischees in Geschichte und Politik aufzuräumen und neue Denkanstöße zu geben. Doch der Kampf gegen Rassismus ist zäh und langwierig, auch beim Fußball. "Ich denke, die FIFA und die anderen Verbände bemühen sich, etwas gegen die Diskriminierungen in allen Bereichen zu unternehmen. Aber genauso müssten sich auch die Fußballprofis selbst gegen Rassismus einsetzen.