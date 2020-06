Ex-Formel-1-Pilot Zanardi bei Unfall schwer verletzt

Der 53 Jahre alte beinamputierte Italiener sei mit dem Handbike nahe der Stadt Pienza in der Toskana unterwegs gewesen, als der Unfall passierte, erklärte ein Polizeisprecher. Zanardi wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Offizielle Details zu seiner Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Laut der Nachrichtenagentur AP erlitt Zanardi ein schweres Kopftrauma. Die Zeitung "La Repubblica" zitierte Nationaltrainer Mario Valentini, der nach kurzer Zeit am Unfallort anwesend war. Demnach war Zanardi bei Bewusstsein und hat gesprochen.

"Ganz Italien kämpft mit dir"

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sprach Mut zu. "Du hast niemals aufgegeben und mit deiner außergewöhnlichen Stärke Tausende Schwierigkeiten überwunden", twitterte. "Gib nicht auf. Ganz Italien kämpft mit dir."

Zanardi hatte in Italien an einem Rennen für paralympische Athleten mit Handbikes oder Fahrrädern teilgenommen. 2001 hatte er bei einem Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Trotzdem kehrte der Italiener in den Motorsport zurück, gewann zudem viermal Paracycling-Gold bei den Paralympics.