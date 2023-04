Ex-FCB-Coach Nagelsmann zu Chelsea? Gespräche werden konkreter

Nach der Entlassung von Graham Potter als Trainer vom FC Chelsea wird wild und heftig spekuliert: Julian Nagelsmann soll der große Favorit auf die Nachfolge sein. Das berichtet unter anderem der Transfer-Experte Fabrizio Romano, der auch schon als Erster über die Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern berichtete, schon am Dienstag. Nun legt Romano nach: Gespräche zwischen dem Trainer und dem FC Chelsea hätten am Dienstag begonnen und sollen heute fortgesetzt werden.

Konkurrenz für Nagelsmann groß

Auch in den englischen Medien wird der Name Nagelsmann gehandelt. Wobei das Boulvardblatt "The Sun" behauptet, dass Interimscoach Bruno Saltor nach der Freistellung Potter die Blues erstmal bis zum Ende dieser Saison trainieren solle. Der Fußball-Klub wolle nun sehr genau über den nächsten Schritt nachdenken, schrieb "The Guardian", und Nagelsmann spiele in den Gedanken eine prominente Rolle. Vor Potter war der neue FCB-Coach und Nagelsmann-Nachfolger in München Thomas Tuchel Trainer bei Chelsea.

Doch es gibt auch Konkurrenz für Nagelsmann. Neben Mauricio Pochettino (Ehemals Tottenham und Paris Saint-Germain) sei Chelsea auch besonders an Luis Enrique interessiert, der laut Romano am Mittwoch bereits in London eingetroffen sei. Enrique konnte mit dem FC Barcelona die Champions League gewinnen und trainierte zuletzt die spanische Nationalmannschaft. Auch Jose Mourinho und Oliver Glasner sind Kandidaten. Dennoch: Den Berichten zufolge sei Nagelsmann immer noch das Primärziel der Blues.

Chelsea-Kaderplaner Vivell und Nagelsmann sind alte Bekannte

Das dürfte auch an Chelseas Technischem Direktor liegen. Christopher Vivell kennt Nagelsmann aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim und bei RB Leipzig. Seit Dezember vergangenen Jahres ist der 36-Jährige beim FC Chelsea und dort maßgeblich für die Kaderplanung verantwortlich.

Sollte Nagelsmann den Job tatsächlich übernehmen, käme eine schwierige Aufgabe auf ihn zu. In der Tabelle ist Chelsea auf Platz elf abgerutscht. In der Champions League haben die Londoner dennoch das Viertelfinale erreicht und trifft dort auf Real Madrid. Pikant: Im Halbfinale würde Chelsea bei einem Weiterkommen beider Klubs auf den FC Bayern München treffen.