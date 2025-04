"San Hansi Flick": Beim FC Barcelona vor nächster Triple-Chance

Nahezu jeder Spieler hat in der Nacht zum Sonntag ein Foto mit dem Pokal gemacht. Schließlich hatte der FC Barcelona gerade das Finale um die Copa del Rey gegen den Erzrivalen Real Madrid in der Verlängerung mit 3:2 gewonnen. Wer sich nicht mit der Trophäe ablichten ließ, war Hansi Flick. Der Architekt des Erfolgs stand abseits und überließ seinen Spielern die Feierlichkeiten.

Nach Copa-Sieg ist vor der Champions League

"Sie haben es verdient. Als ich die Feierlichkeiten nach dem Spiel gesehen habe, das war unglaublich. Ich bin sehr glücklich", sagte ein strahlender Hansi Flick nach dem Spiel. Das Finale um die Copa del Rey am Samstag war Flicks siebtes Endspiel. Zum siebten Mal gewann er.

Und die Titelreise könnte noch weiter gehen. Am Dienstag wartet schon das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand. Und auch in der Liga sind die "Blaugrana" auf Kurs Meisterschaft, haben vier Punkte Vorsprung bei fünf ausstehenden Spielen - eines davon der Clásico gegen Real Madrid. Flick könnte also das zweite Triple seiner Karriere holen. 2020 schaffte er dieses Kunststück mit dem FC Bayern.

Flick beliebt von Beginn an

Seit Sommer ist Flick Trainer des FC Barcelona. Dort übernahm er einen Verein, der in der Saison zuvor titellos geblieben war. Bei den Fans, wie Josep Font Pinol, kam der ehemalige deutsche Bundestrainer von Beginn an gut an: "Was mir besonders gefallen hat, ist, dass er, als er angekommen ist, direkt gesagt hat, er sei sehr zufrieden mit dem aktuellen Team", erzählt der 40-Jährige im BR24Sport-Interview. "Seine Vorgänger Xavi oder Koeman waren zwar Barca-Legenden, aber sie haben sich andauernd beschwert, haben gesagt, dass man mit diesem Team nichts Großes erreichen könne."

Flick habe stattdessen die Spieler starkgeredet und ihnen damit zu vergessen geglaubter Kraft verholfen, glaubt Pinol. "Er hat Spieler wie Inigo Martinez, Ferran Torres und Raphinha aufgebaut, die eigentlich schon als zu schlecht abgestempelt waren. Er hat die jungen Spieler zu Topspielern aufgebaut. Er hat Ruhe in den Verein gebracht und dem Team Seele und Charakter verliehen."

Parallelen zum FC Bayern

Die Parallelen zu seiner Zeit beim FC Bayern liegen auf der Hand. Wieder hat Flick es geschafft, eine klare Spielidee zu etablieren. Barcelona spielt derzeit den attraktivsten Fußball seit Jahren. Flick musste ein Ensemble von Topspielern bändigen, daraus eine echte Einheit formen. Kaum einer tanzt mal aus der Reihe, alle ordnen sich dem Erfolg unter. So war das damals auch beim FC Bayern - mit ein Schlüssel zum Titel-Triumph. Flick behielt die Ruhe. Erst als der Zoff mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic eskalierte, verließ er den Verein.

Was Flick als Trainer immer ausgezeichnet hat: Er war eine Vaterfigur für seine Spieler. Noch heute loben ihn seine ehemaligen FCB-Profis dafür. In der Nationalmannschaft tanzten ihm seine Schützlinge irgendwann auf der Nase herum. Unvergessen, die Grau-Gänse-Ansprache bei der WM in Katar, die seine Spieler aber nicht wirklich zu beeindrucken schien. In Katalonien kommt die Vaterrolle gut an, Flick scheint wieder die richtigen Worte zu finden, hat für seine jungen Spieler stets eine Umarmung oder ein Lachen parat.

San Hansi Flick macht Guardiola vergessen

Und der Erfolg gibt Flick und seinem Trainerteam um Marcus Sorg, Heiko Westermann und Toni Tapalovic recht. In der Stadt wird Flick fast schon verehrt. Nach dem Pokalsieg trugen Fans Schilder, auf denen Flick als Heiliger dargestellt wird.

"San Hans-Dieter Flick" hat in Barcelona wieder die Begeisterung für den Fußball geweckt, stellt auch Barça-Fan Font fest: "Wir haben wieder Spaß an Barça. Ich bin 13 Jahre lang nicht mehr zu Auswärtsspielen von Barça gefahren - aber dieses Team hat mir die Freude am Fansein wieder zurückgebracht", erzählt er, der auch in der Nacht von Sevilla dabei war. Flick mache damit sogar eine Barça-Legende auf der Trainerbank vergessen. "Früher hatten die Fans immer Sehnsucht nach Guardiola. Jetzt würden wir zum ersten Mal den Trainer nicht gegen Guardiola eintauschen", so Font.

Flicks Krönung in München?

Unter Guardiola holte Barcelona 2009 das erste Triple seiner Vereinsgeschichte. Unter Hansi Flick könnte das nun zum dritten Mal gelingen und zum zweiten Mal in der Karriere des 60-Jährigen. Bei Hansi Flick war es 2020 die magische Nacht von Lissabon. In diesem Jahr findet das Champions League Finale ausgerechnet in München statt und damit an Flicks ehemaliger Wirkungsstätte. Sollte er in seiner ersten Saison dort tatsächlich das Triple holen - zur Heiligsprechung wäre es wohl nicht mehr weit.