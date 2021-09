Ex-FCB-Talent Julian Green fordert mit Fürth den FC Bayern

Es war ein heißer Sommertag damals in Charlotte. Der FC Bayern München feierte Ende Juli 2016 ein kleines Fußballfest auf seiner Amerikareise in der Vorbereitung auf die neue Saison: 4:1 besiegte das Team von Trainer Carlo Ancelotti den italienischen Großklub Inter Mailand. Der Chilene Arturo Vidal rackerte im Mittelfeld, der Franzose Franck Ribéry schoss ein Tor. So weit, so normal. Doch die anderen drei Münchner Treffer erzielte allesamt: der 21-jährige Julian Green. Es war die erhoffte, aber keinesfalls erwartete furiose Show des jungen US-Amerikaners vor US-Publikum.

Mittlerweile ist der in Miesbach in Oberbayern aufgewachsene Green jedoch schon lange nicht mehr in München. Ancelotti sprach nach Greens Toren zwar davon, dass der Stürmer noch wichtig werde für den Rekordmeister. In Wahrheit war es aber schon damals so, dass der Angreifer Robert Lewandowski möglichst immer spielen wollte - und durfte. Ein Bundesligaspiel hat Green nicht für den FCB bestritten, im Januar 2017 wechselte er zum VfB Stuttgart, ein halbes Jahr später zur SpVgg Greuther Fürth.

Acht Jahre in der Jugend des FC Bayern München

Und weil er mit den Mittelfranken die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat, freut er sich nun auf ein ganz besonderes Date: Am Freitagabend (20.30 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24 Sport) trifft Julian Green nämlich wieder auf einen Großklub: auf den Tabellenführer FC Bayern München im altehrwürdigen Sportpark Ronhof. "Ich war knapp acht Jahre bei Bayern, hab da meine ganze Jugend verbracht. Deswegen ist es schon ein spezielles Spiel", sagt der 26-Jährige im BR-Interview: "Es war eine schöne Zeit da, die immer in meinem Herzen bleiben wird."