Ex-FCA-Trainer Baum: "Fokus auf die eigenen Stärken"

Neue Herausforderungen als DFB-Trainer

Diese Art der Abwicklung eines Trainerwechsels ist im Fußball dann doch eher ungewöhnlich. Baum ist sehr erleichtert, verbindet er doch viele schöne Momente mit der Zeit in Augsburg. Momente, die ihm in der Ausübung seiner jetzigen Tätigkeit als U20-Nationaltrainer helfen. Dennoch stellt Baum einige Unterschiede zwischen dem Amt als Vereins- und dem eines Verbandstrainers fest. Viele einzelne Spieler aus unterschiedlichen Vereinen und wenig Vorbereitungszeit, diese Faktoren bestimmen seinen Arbeitsalltag. "Eine spannende und wichtige Erfahrung", so Baum im Interview. Dafür gäbe es hier immerhin kein Erschwernis durch eine Sprachbarriere. Diese hatte ihn wohl in der Bundesliga vor das ein oder andere Problem gestellt.

Man darf den Fokus auf die eigene Arbeit nicht verlieren - Manuel Baum

Er wollte sich beim DFB vor allem persönlich weiterbilden und schätzt die Menge an Kompetenz, die er dort feststellt. Viel wichtiger sei jedoch die praktische Umsetzung. Und genau da beginnt sein Aufgabenbereich: die Qualität an theoretischem Wissen für die Praxis nutzbar zu machen. Kommunikation und zwischenmenschliches Geschick sei hier das A und O. Und bisher scheint der Plan aufzugehen: mit einem 4:2 gegen Tschechien und einem 2:1-Auswärtserfolg in den Niederlanden endeten die ersten Begegnungen der U20-Nationalmannschaft unter Manuel Baum sehr zufriedenstellend.