Ex-FCA-Coach Baum trainiert Truderings Nachwuchskicker

Statt Bundesliga-Profis zu trainieren, engagiert sich Manuel Baum seit rund eineinhalb Jahren ehrenamtlich beim TSV Trudering. Der Ex-Coach vom FC Augsburg und dem FC Schalke 04 lehrt sieben- und achtjährigen Kindern das Fußballspielen von der Pike auf. Er animiert die Buben und Mädchen zum Dribbeln und zu Zweikämpfen, gibt Anweisungen auf dem Rasen wie "Macht keinen Blödsinn", spendet Trost bei kleinen Wehwehchen und bindet auch mal die Schnürsenkel.

Bis Dezember 2020 kümmerte sich der 42-jährige Niederbayer um den Kader in Gelsenkirchen, dann wurde er freigestellt. Nun ist er vor allem als Fernsehexperte tätig und sichtet die Kinder für die F-Jugend des Klubs im Osten Münchens, bei dem auch sein Sohn spielt.

Spaß an der Bewegung

Baum macht die Arbeit mit Nachwuchskickern seit jeher Spaß. Als Coach der deutschen U18-Nationalmannschaft konnte er schon umfangreiche Erfahrung mit jüngeren Spielern sammeln. Jetzt sind die Talente halt noch etwas jünger. "Inhaltlich geht es überall um das Gleiche!" Ob jung oder alt - die Techniken unterscheiden sich laut Baum nicht groß.

Obwohl beim TSV Trudering leistungsorientiert trainiert wird, geht es nicht nur ums Gewinnen. Im Zentrum stehen Wertevermittlung, die Entwicklung der Kinder, Eigenmotivation und das Verantwortungsbewusstsein.

"Es ist wichtig, dass man den Kindern schon sehr früh etwas im Fußballbereich beibringt. Was aber auch ganz wichtig ist, ist das Thema Wertevermittlung - um sie auf Schule und Beruf vorzubereiten. Da müssen wir schon ganz früh damit anfangen." Manuel Baum

Wertevermittlung und Persönlichkeitsentwicklung

Die Kinder sollen beim Fußballspielen Spaß an der Bewegung haben und soziale Kompetenz lernen: "Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, die in diesem Alter schon ganz wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Bereich - gerade in dieser Altersklasse - großen Nachholbedarf haben", stellt Baum klar.