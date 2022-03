Ex-FC-Bayern-Trainer Flick und van Gaal kritisieren WM-Vergabe

Sie haben beide erfolgreich den FC Bayern München trainiert und gelten als absolute Fachmänner im Profifußball: Niederlandes Nationaltrainer Louis van Gaal und sein deutsches Pendant Hansi Flick. Doch nicht nur das eint sie. Es eint sie auch ihre dezidierte Meinung zu der WM-Vergabe nach Katar.

"Ich finde es lächerlich", sagte van Gaal auf der Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft, "dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, in dem man dort ein Turnier austrägt." Er zeterte: Vor der Vergabe des Turniers (21. November bis 18. Dezember) ging es um andere Dinge: "Das ist Bullshit! Es geht um Geld, um kommerzielle Interessen. Darum geht es der FIFA."

Flick fordert schärfere Auswahlkriterien

Auch der Bundestrainer Hansi Flick hat die Vergabe der letzten Sportgroßveranstaltungen kritisiert und schärfere Auswahlkriterien gefordert. "Es darf nicht immer nur nach dem Geld gehen. Wir hatten zuletzt eine Fußball-WM in Russland, Olympische Winterspiele in Peking, im November kommt die WM in Katar - und immer gab es große Kritik", sagte Flick dem Magazin Stern.

"Deswegen sage ich: Wir müssen uns früher Gedanken machen, in welches Land wir Sportveranstaltungen geben, und dafür noch verbindlichere Kriterien definieren." Einen Boykott der WM in Katar aber ab. "Den Menschen in Katar wäre damit nicht geholfen. Wir wollen teilnehmen und dann Signale setzen. Das halte ich für effektiver."

Bundestrainer findet Ausschluss Russlands richtig

Den Ausschluss Russlands aus der WM-Qualifikation wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine begrüßt der 57-Jährige hingegen. "Als Symbol finde ich solche Maßnahmen richtig", sagte Flick: "Ich glaube aber nicht, dass Putin sich davon beeindrucken lässt."

Am Dienstag, den 29.3., treffen die Teams der beiden Nationaltrainer um 20.45 Uhr in Amsterdam aufeinander - beim Klassiker Niederlande gegen Deutschland. Ob van Gaal dann dabei sein wird, ist noch nicht klar. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert, berichtete der niederländische Fußballverband am Dienstag. Van Gaal muss erst einmal in Isolation bleiben und wird von seinen Assistenten vertreten.