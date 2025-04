Ex-Bayern-Profi Olaf Thon: "Den Titel holt man in der Defensive"

Die Kirsche auf der Torte ist mehr als Deutscher Meister zu werden. Der FC Bayern hat das Titel-Triple klar verfehlt. Immerhin ist der Meisterschaft noch zum Greifen nach. Vier Tage vor Saisonende kann das Team von Vincent Kompany den Titel am nächsten Wochenende gegen den 1. FSV Mainz 05 klar machen.

Den würde Olaf Thon, der mit den Münchnern dreimal die Deutsche Meisterschaft (1989, 1990 und 1994) gewinnen konnte, besonders einem Spieler der Münchner gönnen: Stürmerstar "Harry Kane, der noch nichts in seiner Karriere gewonnen hat", so der Weltmeister von 1990 im Blickpunkt Sport. Mit ihm hätten die Münchner "wirklich einen Volltreffer gelandet", hatte Thon schon bei "Heute im Stadion" unterstrichen.

Konteranfälligkeit und Verletzungspech

Auch mit der Meisterschale in der Hand, wäre die Saison insgesamt aber enttäuschend verlaufen. Thon, der von 1988 bis 1994 beim FC Bayern als Profi aktiv war, hat die Verletzungsmisere mit als Grund für die nicht nach Wunsch verlaufene Spielzeit ausgemacht: "Die Verletzten waren der ausschlaggebende Faktor." Unter anderem fehlen "Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala" dem Rekordmeister.

Zudem stellt auch der 58-jährige Fußball-Experte fest, dass die Münchner aktuell "hinten dran nicht die Qualität haben." Der Rekordmeister ist bei Kontern immer wieder zu anfällig und in der Defensive nicht stabil genug. Der Ex-Bayern-Spieler findet es deshalb spannend, zu verfolgen, wie die Mannschaft es am Ende schaffen wird. Denn "den Titel holt man nur in der Defensive." Beim Tabellensechzehnten 1. FC Heidenheim lief es zumindest problemlos. Allerdings nur ein schwacher Trost, dass die Münchner nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen Inter Mailand in der Bundesliga einen klaren 4:0-Erfolg feiern konnten.

Thon fehlen Führungs-Typen wie Augenthaler

Insgesamt ist die Situation mit Blick auf die 250 Millionen, die der FC Bayern in die Abwehr investiert hat, ernüchternd. Denn nicht nur Hiroki Ito, Min-Jea Kim und der verletzte Abwehrchef Dayot Upamecano konnten nicht immer die in sie gesetzten hohen Erwartungen erfüllen. Thon hält Upamecano zwar für einen brillanten Abwehrspieler, aber er habe immer schon gesagt, "dass kann nicht der Kopf werden."

Er sei kein Führungsspieler, wie es zum Beispiel Ex-Bayernstar Klaus Augenthaler war. Oder auch ein Benjamin Pavard, "der in Mailand jetzt super Spiele macht". Man müsse versuchen noch Typen zu finden, und auch junge dynamische Spieler die sich beim FC Bayern noch entwickeln können. Immerhin unterstreicht der 58-Jährige: "Der Sturm der Bayern ist grandios.“ Allerdings seien international eben ein paar Mannschaften einen Tick besser.