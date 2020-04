EX-DTM-Fahrer Tomczyk fährt digitale Langstreckenrennen

Herausforderung auf hohem Niveau

Seit einem Jahr ist Tomczyk dabei und hat seine anfängliche Skepsis abgelegt. "Ich habe hier freies Training, Qualifying und ich habe die Rennen". Der Ablauf erfolgt realitätsnah. Zudem sei das fahrerische Niveau extrem hoch. Die Rennfahrer sind hochkonzentriert und mit Ehrgeiz und Leidenschaft dabei. "Man freut sich über Siege und ärgert sich dann, wenn man irgendeinen Fehler macht." Dabei trifft Tomczyk auch auf professionelle Sim Racer, die, obwohl es nur Zehntel oder Hundertstel sind, einfach noch dieses Quäntchen besser sind. Deshalb gibt es für Tomczyk & Co eine entsprechende Unterstützung. "Im Team von BMW, wo ja auch sehr viele Werksfahrer dabei sind, haben wir auch professionelle Sim Racer, die dann für uns das Set-up machen."

Im Dreierteam am Start

Gefahren wird im Dreierteam. Während einer fährt, sind die anderen praktisch in der virtuellen Boxengasse und übernehmen die Funktion der Ingenieure. Alle sind verkabelt. "Das heißt, wir können miteinander sprechen." Welche Einstellungen sollen beim Boxenstopp gemacht werden? Auch wie viel nachgetankt wird, muss berechnet werden. "Dann komme ich in die Boxengasse herein und drücke einen Knopf, und automatisch übernimmt dann der Fahrer, der an einem X-beliebigen Platz sitzt, bei sich zuhause in der Schweiz oder in Amerika. Der drückt einen Knopf und sitzt dann in demselben Auto auf einmal drin. Dann bin ich auf der Ingenieur und er der Fahrer."