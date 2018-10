Ex-DFB-Physio Eder soll Aufsichtsrat bei Jahn Regensburg werden

Er verfügt über erstklassige Kontakte zum Profifußball und wird oft selbst als Promi bezeichnet: Klaus Eder aus Donaustauf (Lkr. Regensburg) soll in den Aufsichtsrat des Zweitligisten SSV Jahn Regensburg gewählt werden. Der ehemalige Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft tritt am Mittwoch bei der Neuwahl der Aufsichtsräte des Vereins an. Die neuen Mitglieder in dem Aufsichtsgremium werden im Rahmen der Mitgliederversammlung gewählt.

Job-Ende noch vor der WM

Vor der diesjährigen Weltmeisterschaft in Russland hat Eder seinen Job als Physiotherapeut der Nationalmannschaft aufgeben müssen. Er konnte krankheitsbedingt nicht mitreisen: Permanente Rückenschmerzen haben den heute 65-Jährigen geplagt.

Das Physio-Urgestein

Der Donaustaufer war 30 Jahre Physiotherapeut beim DFB. Seit der EM 1988 betreute Eder die Nationalelf bei jedem großen Turnier. Neben den beiden Weltmeistertiteln 1990 und 2014 durfte er 1996 auch den Fußball-Europameistertitel mitfeiern.