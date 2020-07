Ex-Club-Torwart Schäfer: "Die Jungs werden alles geben"

Als ehemaliger "Clubberer" drückt Schäfer natürlich dem 1. FC Nürnberg die Daumen. Den Trainerwechsel - Nachwuchscoach Michael Wiesinger und Marke MIntal als "Co" stehen in den beiden Relegationsspielen an der Seitenlinie - sieht Schäfer durchaus positiv.

"Wenn man sich so spät noch für einen Trainerwechsel entscheidet, ist es die einzige Wahl, die sinnvoll war und auch ist und war", sagt Schäfer: "Das sind zwei Personen, die sehr für den 1. FC Nürnberg stehen. Ich glaube, dass sie den Verein in- und auswendig kennen und alles daran setzen werden, diese beiden Spiele erfolgreich zu gestalten."