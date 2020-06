Ex-Club-Keeper Schäfer: Daumen drücken trotz Kritik am 1. FCN

"Ich glaube, die Zusammenstellung der Mannschaft hat nicht so gepasst", sagt Schäfer und ergänzt: Das Team sei nicht homogen genug. Nach insgesamt 16 Neuzugängen habe die Mannschaft "vom Papier her eigentlich Potenzial gehabt, aber konnte in keinster Art und Weise überzeugen". Neben etwas Verletzungspech habe es in der Phase, als der Club ins Niemandsland der Tabelle stürzte, auch einige Motivationsprobleme gegeben, lautet Schäfers Analyse.

Trainer "nicht so gezündet, wie erhofft"

Des Weiteren hätten "beide Trainer, vom Sportvorstand geholt, nicht so gezündet, wie man es sich erhofft hat", kritisiert der 41-Jährige. Eine Prognose über den weiteren Verbleib von Chefcoach Jens Keller wollte Schäfer nicht abgeben.

Im Abstiegsfall droht ein "fest hängen"

Den drohenden Absturz in die dritte Liga wünscht sich Schäfer aber keinesfalls, vor allem, "weil es sehr, sehr schwer sein wird, da unten wieder rauszukommen". Er befürchtet: "Wenn man sich die anderen Vereine so ansieht, ist es nicht so, dass es auf Knopfdruck wieder hochgeht." Stattdessen könne man dort auch mal "fest hängen".

Mit Hoffnungsschimmer aus dem 6:0 "auf sich selbst schauen"

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Schäfer aber noch einen Hoffnungsschimmer: Das 6:0 am vergangenen Spieltag in Wiesbaden soll dem 1. FC Nürnberg Auftrieb geben für die Partie am Sonntag (21.6.2020, 15.30 Uhr im Liveticker) gegen den VfB Stuttgart. "Wenn wir an die Leistung anknüpfen können, die wir gegen Wehen Wiesbaden gezeigt haben und das Spiel zu Hause gegen Stuttgart zu Hause positiv veranstalten können, dann müssen wir uns nicht die anderen anschauen und auch nicht drauf gucken, wie die Tordifferenz ist", sagt der ehemalige Nürnberger-Keeper. Sein Schlussfazit lautet dementsprechend: "Dann haben wir es auch selber in der Hand und dann bleiben wir auch in der Liga drin."