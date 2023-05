Ex-Bundestrainer Söderholm übernimmt EHC München

Der 45-Jährige Toni Söderholm trainiert mit dem EHC München ab sofort die Mannschaft, mit der er im Jahr 2016 als Spieler seinen einzigen nationalen Titel in Deutschland feiern konnte. Seit seinem Rücktritt als Spieler im selben Jahr ist er dem EHC stets sehr verbunden geblieben. "2019 habe ich den Club in der Hoffnung verlassen, dort eines Tages als Cheftrainer arbeiten zu dürfen", sagte Söderholm auf der Vereinsseite. Er hab dort die Möglichkeit gehabt, "unter anderem von Don Jackson zu lernen. Nun werde ich mit großem Respekt sein Erbe fortsetzen.“

Trainer beim EHC und in Riessersee

Der Münchner Eishockeyverein hatte ihn gleich in seinen Trainerstab aufgenommen, er sollte sich um die Weiterentwicklung der Spieler kümmern. Im Sommer 2017 wechselte Söderholm zum SC Riessersee, einem Kooperationspartner des EHC. Dort wurde er Cheftrainer und der als "bester Coach der Saison" Ausgezeichnete schaffte die Vizemeisterschaft in der DEL2. Auch nach dem Zwangsabstieg wegen Insolvenz blieb er bei dem oberbayerischen Verein an der Bande.

Nationaltrainer in Finnland

Söderholm war aber auch aktiv als Nationaltrainer. Zuerst in seiner Heimat Finnland, später in Deutschland. In Skandinavien hatte er seine Karriere als Spieler begonnen. Dort wurde er sowohl mit der Jarmo-Wasama-Gedenk-Trophäe als Rookie des Jahres als auch mit der Pekka-Rautakallio-Trophäe als bester Verteidiger ausgezeichnet und schaffte die Aufnahme in das All-Star-Team der höchsten finnischen Liga. Mit HIFK Helsinki gewann er in der Saison 2010/11 den finnischen Meistertitel. Für sein Heimatland nahm Söderholm als Spieler an drei Weltmeisterschaften teil, 2007 gelang ihm dabei der Gewinn der Silbermedaille.

Mit Deutschland bis ins kleine WM-Finale

Für Deutschland war der Finne zuerst Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft und danach vom 1. Januar 2019 bis zum 16. November 2022 Bundestrainer. Am weitesten schaffte er es in dieser Zeit bei der Weltmeisterschaft 2021, die erst mit einer Niederlage im kleinen Finale gegen die USA und damit mit dem vierten Platz endete. Nachdem er den DEB verließ, beendete er ein Gastspiel beim SC Bern nach nur einer Saison. Jetzt kehrt er zurück zu seinem früheren Meister-Team.