Ex-Biathlet Schempp: Statt Trainerkarriere erst mal ein Studium

Eine glanzvolle Karriere ist zu Ende

Nach Verletzungspech und vielen gesundheitlichen Rückschlägen konnte die einstige Nummer eins der deutschen Skijäger in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr an die Weltspitze herankommen. Schempp wurde 2017 Weltmeister im Massenstart und verpasste ein Jahr später in der gleichen Disziplin nur hauchdünn den Olympiasieg, als er sich in Pyeongchang im Zielsprint nur dem Franzosen Martin Fourcade geschlagen geben musste.

Außerdem holte Schempp in den Staffel-Wettbewerben noch drei Weltmeister-Titel sowie zwei Medaillen bei Olympischen Spielen: Bronze in Südkorea und Silber 2014 in Sotschi. Der zweite Platz am Schwarzen Meer könnte aufgrund eines noch laufenden Dopingverfahrens gegen die Gewinner aus Russland nachträglich sogar noch in einen ersten umgewandelt werden.