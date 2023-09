Ex-Bayern-Star rät FCB zur schnellen Eberl-Verpflichtung

RB Leipzig hat Sport-Geschäftsführer Max Eberl am Freitagabend, nur 24 Stunden vor dem Top-Spiel gegen den FC Bayern, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Verein begründet diesen Schritt mit "fehlendem Commitment" seitens Eberls, der zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Babbel verteidigt "grandiose" Leistung von Eberl

Jetzt äußert sich Ex-Bayern-Spieler Markus Babbel bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1 zu der Personalie: "Ich finde das ein bisschen lächerlich, weil ich muss doch denjenigen an seiner Arbeit messen", sagt Babbel zu Eberls Freistellung. "Was Max Eberl in diesem Sommer geleistet hat, finde ich grandios. Leipzig hatte einen großen Aderlass an hochklassigen Spielern und sie haben das toll aufgefangen mit jungen Spielern. Sie machen einen sehr stabilen Eindruck und sind dementsprechend vorne mit dabei."

Babbel stärkt Eberl den Rücken: "Dieses permanente: ‚Ich muss mich mit dem Verein identifizieren‘ - da tue ich mir schwer. Letztlich geht es um die Leistung und Arbeit, die jemand tätigt. Da hat der Max einen überragenden Job gemacht."

FC Bayern soll bei Eberl "jetzt zuschlagen"

Jetzt habe der FC Bayern die große Chance, Eberl zu verpflichten: "Ich hoffe, dass Bayern jetzt zuschlägt, damit das Thema endlich mal beiseite ist – und Max bei seinem Verein ist, wo er hingehört." Eberl ist in Bayern geboren und aufgewachsen und wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Er spielte von 1979 bis 1994 bei den Münchnern. Babbel kennt ihn seit seinem zehnten Lebensjahr. Bis heute ist Eberl, der weiterhin vertraglich an RB gebunden ist, in München verwurzelt.

Für Babbel ist es deshalb nur eine Frage der Zeit, wann Eberl in München anheuert: "Das wäre für mich der logische Schritt. Max ist einer der besten Manager, die es in der Liga gibt. Der FC Bayern wäre in meinen Augen gut beraten, ihn zu holen."