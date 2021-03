Ex-Bayern-Spieler Sandro Wagner trainiert Hachings U19

"Das ist der perfekte Schritt für mich, um meine Trainerkarriere zu starten", sagte Wagner bei Sport1. Hachings Präsident Manfred Schwabl meinte: "Ich traue ihm eine große Trainerkarriere zu. Ich bin mir sicher, dass er in den nächsten zehn Jahren ein Bundesliga-Trainer sein wird. Es spricht für ihn, dass er in der Jugend anfangen will."

Der einstige Stürmer Wagner hatte seine Profi-Karriere nach einer letzten Station bei Tianjin Teda in China im vergangenen Jahr beendet. Seitdem ist er als Fußball-Experte bei einem Streamingdienst tätig und macht seine A-Lizenz als Trainer. Diese soll er in den nächsten Wochen erhalten.

Seit Herbst arbeitet Wagner außerdem bereits im DFB-Jugendbereich als Stürmertrainer. Der frühere Bundesliga-Profi (u.a. Bayern München) lebt mit seiner Familie in Unterhaching. Er soll für zwei Jahre beim Münchner Vorort-Klub unterschreiben.

"Traineramt von der Picke auf lernen"

"Ich versuche, Trainer von der Picke auf zu lernen. Ich sehe das als neuen Berufszweig an." sagte Wagner im Dezember in der Sendung Blickpunkt Sport. Das Zitat, dass er einer der besten Trainer Europas werden möchte, habe ihm jemand in den Mund gelegt. Er möchte erst einmal in Ruhe "seinen Werkzeugkasten füllen und verschiedene Scheine machen." Als Co-Trainer sieht er sich aber nicht. Er möchte seine eigenen Ideen und Philosophien umsetzen.