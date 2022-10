Ex-Bayer Franck Ribéry - Knie-Drama und Abschieds-Tränen

Ehrenrunde unter Tränen: Franck Ribéry, neun Mal Deutscher Meister mit dem FC Bayern, Champions-League- und Klub-WM-Sieger, hat sich am Rande des Spiels seines aktuellen Klubs US Salernitana gegen Spezia Calcio von seinen Fans verabschiedet. Der 39-jährige Franzose muss wegen anhaltender Knieprobleme seine Karriere beenden.

"Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagte Ribéry. In einem zweiminütigen Video hatte der Franzose am Freitag seinen Rücktritt erklärt, weil seine Schmerzen im Knie "trotz aller Anstrengungen" in den vergangenen Monaten immer schlimmer wurden. Ribéry spielte zwölf Jahre für den FC Bayern München, 2019 war zum AC Florenz gewechselt, 2021 zu US Salernitana.

Knieprobleme schlimmer als bisher angenommen

In einem Interview mit der italienischen "Gazzetta dello Sport" äußerte sich Ribéry zudem erstmals zu den Hintergründen und der Schwere seiner Verletzung. Er sei vor rund einem Monat in München gewesen mit der Hoffnung, bei Ärzten eine Lösung zu finden.

Das Ergebnis aber ernüchternd: "Die Wahrheit ist: Ich werde eine OP benötigen, allein um in der Lage zu sein, ein normales Leben führen zu können", wird Ribéry zitiert: "Die Ärzte sagten, es sei sehr ernst. Ich konnte nicht glauben, dass ich gezwungen wurde, aufzuhören. Ich wollte selbst entscheiden, wann ich aufhöre, zu spielen."

Vor wenigen Monaten sei er noch optimistisch gewesen und körperlich in guter Verfassung. Im Juli habe er dann erste Schmerzen im Knie gespürt.