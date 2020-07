Ex-Bayern-Coach: Niko Kovac wird Trainer beim AS Monaco

Die Mannschaft befindet sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue Saison. Schon ab dem 23. August soll der Ball in der Liga wieder rollen. Das Auftaktspiel findet gegen Stade Reims statt.

Nach seiner Entlassung in München hatte sich der frühere Profi erst einmal zurückgezogen und war zwischenzeitlich sogar mit mehreren Bundesliga-Klubs in Verbindung gebracht worden. Mit den Bayern hatte Kovac in der Saison 2018/19 das Double gewonnen. Im Jahr davor holte er mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal.