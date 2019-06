Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti wird 60

Es gibt viele Attribute, die Carlo Ancelotti zugeschrieben werden. Gelassen, locker, pragmatisch, angenehm, sogar als "geschmeidig" wurde er mal bezeichnet. Klingt irgendwie gar nicht nach einem, der als Fußballtrainer Karriere gemacht hat. Doch Ancelotti kann an seinem 60. Geburtstag, den er am 10. Juni feiert, auf ruhmreiche Stationen zurückblicken. Nur in Deutschland funktionierte Ancelotti nicht so gut.

1992: Beginn der Trainerkarriere

Der aktuelle Coach des SSC Neapels kam am 10. Juni 1959 als Sohn eines Bauern im beschaulichen Reggiolo in der italienischen Region Emilia-Romagna zur Welt. Beim AC Parma begann er seine Karriere als Profi-Fußballer. Nach acht Jahren beim AS Rom wechselte er zum AC Mailand und wurde zentraler Bestandteil jener legendären Mannschaft mit Stars wie Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Franco Baresi und Paolo Maldini, die unter anderem 1989 und 1990 den Europapokal der Landesmeister gewann.

1992 startete er seine Trainerlaufbahn, die ihn - neben Juventus Turin - auch zu seinen Ex-Clubs Parma und Milan zurückführte. Beim FC Chelsea saß er das erste Mal im Ausland auf der Trainerbank, die Top-Clubs Paris Saint-Germain und Real Madrid folgten. Überall hatte er Erfolg.