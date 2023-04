Ex-Bayer Hoeneß übernimmt in Stuttgart - Labbadia muss gehen

Sebastian Hoeneß wird neuer Trainer beim abstiegsbedrohten Bundesligisten VfB Stuttgart. Der gebürtige Münchner löst Bruno Labbadia ab, der am Montag vom Verein freigestellt worden war. Hoeneß ist nach Labbadia, Pellegrino Matarazzo und Interims-Coach Michael Wimmer bereits der vierte Trainer der Schwaben in dieser Saison. Beim Pokal-Viertelfinale in Nürnberg am Mittwoch (ab 18:00 Uhr in der Livereportage zum Hören im BR24Sport-Livecenter) soll er bereits auf der Trainerbank des VfB sitzen.

Nur ein Sieg in elf Ligaspielen für Labbadia

Labbadia hatte den Posten im vergangenen Dezember übernommen, unter ihm gab es in bislang elf Ligaspielen nur einen Sieg. Der VfB liegt aktuell zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Nach der Niederlage in Berlin hatten die Verantwortlichen des VfB lange zusammengesessen und über die Personalie debattiert. Labbadia leitete am Sonntag noch das Training in Stuttgart.

Hoeneß Drittligameister mit dem FC Bayern II

Für Sebastian Hoeneß ist es die zweite Trainerstation in der Bundesliga. Der 40-Jährige war im Sommer nach zwei Spielzeiten bei der TSG Hoffenheim entlassen worden. Zuvor hatte er drei Jahre im Nachwuchs des FC Bayern gearbeitet und 2020 die zweite Mannschaft des FC Bayern zur Meisterschaft in der dritten Liga geführt.