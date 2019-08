Ex-Bayer Franck Ribéry: Wechsel nach Florenz perfekt

Ribéry erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2021 und soll ein Gehalt in Höhe von rund 4 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren. Schon am Mittwochvormittag (21.08.19) hatte der Ribéry-Hype in Florenz begonnen, als der 36 Jahre alte Flügelspieler im Flugzeug nach Italien saß, Bilder auf Instagram postete und ihn die italienischen Tifosi bereits am Flughafen erwarteten.