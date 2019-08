Ex-Bundesliga-Spieler bei der "Fiorentina" haben Tradition. Ex-Bayern-Star Franck Ribéry würde einer bunten Truppe an Spielern folgen, die von der Bundesliga in die Serie A an den Arno wechseln: Zuletzt spielte dort der frühere Bayern-Stürmer Mario Gomez (2013-2015). Stefan Effenberg spielte von 1992 bis 1994 in Florenz. Jörg Heinrich wechselte 1998 für eine Rekordablösesumme von 25 Millionen D-Mark von Dortmund nach Florenz.

Auch die Deutschen Marvin Compper, Marko Marin oder Karsten Hutwelker bereits beim AC unter Vertrag. Gerade erst sicherte sich der Verein die Dienste vom extrovertierten Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng.

Ribéry und seine Frau posteten am Mittwochvormittag (21.08.19) diverse Bilder auf Instagram, darunter eines, das den Franzosen im Flugzeug zeigt, mit der Textzeile: "Allez!" Bereits am Dienstag hatte er auf Twitter aus dem Fitnessraum verkündet: "Bereit für eine neue Herausforderung!"

Bild mit ehemaligen Florenz-Spielern am Flughafen

Eine Fanseite des AC Florenz zeigte Bilder von wartenden Fans am Flughafen in Florenz, wo Ribéry erwartet wurde. Nach der Landung folgte ein Bild von Franck Ribéry in einem violetten Florenz-Shirt und Fan-Schal, dass sich rasch in den sozialen Netzwerken verbreitete. Neben Ribéry sind die früheren Fiorentina-Spieler Giancarlo Antognoni und Dario Dainelli zu sehen.