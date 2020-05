Ex-Augsburger Tobias Werner neuer Sportdirektor in Jena

Tobias Werner kehrt nach zwölf Jahren in Augsburg nach Jena zurück. Der 34-Jährige wird neuer Sportdirektor bei Drittligist Carl Zeiss Jena. Der gebürtige Geraer, der in den Jugend in Jena gespielt hat und dort auch seine ersten Profipartien absolvierte, war arbeitete seit Juni als Trainee in der Augsburger Geschäftsstelle.

"Ich freue mich auf das Wiedersehen mit dem FCC und natürlich auf diese herausfordernde Aufgabe in Jena ... Letztlich reizt es mich, quasi in meinem Heimatverein, in dieser verantwortungsvollen Position meine Erfahrungen sammeln zu können." Tobias Werner

208 Pflichtspiele für den FC Augsburg

"Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn der FCA und Augsburg sind in den letzten zwölf Jahren mein Lebensmittelpunkt geworden", sagte Werner. 2008 war er aus Jena zum FCA gewechselt, wo er bis 2016 208 Pflichtspiele bestritt. Nach Gastspielen beim VfB Stuttgart und beim 1. FC Nürnberg war er nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2019 nach Augsburg zurückgekehrt.