Evi Sachenbacher-Stehle: Leben nach dem Biathlon im Mutterglück

Evi Sachenbacher war in ihrer aktiven Zeit erfolgreich als Langläuferin und Biathletin. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gewann sie die Goldmedaille mit der Staffel. Bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver wurde Sachenbacher-Stehle zusammen mit Claudia Nystad Olympiasiegerin im Teamsprint. Im Jahr 2012 wechselte sie zu den Biatghleten. Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi wurden bei einer Dopingprobe Spuren von Methylhexanamin gefunden. Diese Substanz hatte sie unbewusst über ein Nahrungsergänzungsmittel, das sie von einem privaten Ernährungsberater erhielt, aufgenommen.

Familienleben im Allgäu

Heute lebt die ehemalige Leistungssportlerin zusammen mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Skirennläufer Johannes Stehle, im Allgäu und trägt den Doppelnamen Sachenbacher-Stehle. Die 38-Jährige ist zweifache Mutter.